انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية مجددًا

قال مصدر من الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن المنطقة دخلت في إظلام تام منذ نحو 4 ساعات جراء انقطاع الكهرباء مجددًا، بعد عودة التيار إلى المنطقة يوم أمس السبت بعد انقطاع دام 55 ساعة.