انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية مجددًا

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 14 يوليو 2019, 08:44 مساء
قال مصدر من الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن المنطقة دخلت في إظلام تام منذ نحو 4 ساعات جراء انقطاع الكهرباء مجددًا، بعد عودة التيار إلى المنطقة يوم أمس السبت بعد انقطاع دام 55 ساعة.
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