عميد بلدية سرت يبحث إجراءات بدء المرحلة الثانية لتجهيز وطلاء طريق الشط البحري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 05:00 مساء
عميد بلدية سرت مختار المعداني خلال اجتماع بديوان بلدية سرت, 14 يوليو 2019 (بلدية سرت)

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم الأحد، إجراءات بدء المرحلة الثانية المتعلقة بإعادة تجهيز وطلاء طريق الشط البحري (الكورنيش).

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان بلدية سرت ضم عضو المجلس البلدي غيث عبدالله ومديري إدارات المرافق المحلية والأشغال بالبلدية المهندس منصور دلة، وإدارة المشروعات بالبلدية المهندس عمر السوداني، ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت بشير لاحرش، ورئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء المهندس فتحي قرقوم.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت إن الاجتماع خُصِّص لاتخاذ الترتيبات والاستعدادات لانطلاق عمل تجهيز طريق الكورنيش البحري سرت بالطلاء، وخدمات النظافة ابتداءً من محطة الوقود بمفترق السواوة إلى جزيرة الحي السكني الثاني بمفترق الزعفران.

وأوضح أنه تم الاتفاق على وضع خطة عمل بالمجهود الذاتي الجماعي للبدء في أعمال طلاء الأرصفة وخدمات النظافة لطريق الشط، كما تم الاتفاق على سرعة استكمال تركيب أعمدة الإنارة للطريق البحري برعاية بلدية سرت.

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