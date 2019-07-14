رئيس شركة الكهرباء: جهود مع شركات أجنبية للعودة واستكمال مشروعات تفوق 5000 ميغاوات

مؤتمر صحفي لقيادات شركة الكهرباء، بالمركز الإعلامي لديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق, 14 يوليو 2019 (حكومة الوفاق)

قال رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء، عبد المجيد حمزة، إن هناك جهودًا تبذل لإمكانية عودة الشركات الأجنبية التي كانت تقوم بتنفيذ المشاريع التي تفوق 5000 ميغاوات لاستكمالها، مؤكدًا أن المهندسين والفنيين الليبيين تمكنوا من تشغيل الوحدة الرابعة من محطة أوباري بالنفط الخام، وستدخل الخدمة بكامل قدرتها في سبتمبر المقبل، وستسهم في معالجة العجز في الشبكة العامة.

وشدد ،خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، بالمركز الإعلامي لديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق، على أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ليست جديدة، إذ تتجدد خلال فترات الذروة في فصلي الصيف والشتاء، مشيرًا إلى أن ما هو متاح من الطاقة الكهربائية أو ما ينتج من الطاقة لا يكفي حاجة المواطن في الفترات المشار إليها.

شركة الكهرباء تعلن تشغيل الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حمزة مع عدد من المسؤولين بالشركة، منهم المدير التنفيذي للشركة علي ساسي، ومدير عام إدارة التحكم محمد مختار، ومدير الإدارة العامة للإنتاج سليمان عمار، ومدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية العميد عبدالله الفيتوري؛ للحديث عن عملية الإنتاج المتاح للشركة من الطاقة، ومشكلة طرح الأحمال وشكوى المواطنين من تفاقم هذه المشكلة خاصة خلال الفترة الصيفية، والإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من هذه المشكلة المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف أن ما هو متاح حاليًا من إنتاج الطاقة يصل إلى 5000 ميغاوات، بينما المطلوب إنتاجه 7000 ميغاوات، مؤكدًا أن أغلب المحطات المتعاقد عليها في الفترة الماضية متوقفة حاليًا بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها بلادنا.

وسلط المسؤولين الضوء، خلال المؤتمر، على عدد من المشاريع التي ستحافظ على وصول الخدمة للمواطن في حالة توفر الظروف المناسبة وعودة الشركات المنفذة، ومنها محطة غرب طرابلس 1400 ميغاوات، محطة غرب طرابلس الغازية 650 ميغاوات، تطوير محطة مصراتة 600 ميغاوات، محطة سرت البخارية 1400 ميغاوات، بالإضافة إلى مشروع شرق طبرق 740 ميغاوات، ومشروع تحويل الزاوية 250 ميغاوات، وهي مشاريع تنتظر المقاول المنفذ، مشيرين إلى قرب عودة شركتين لتنفيذ مشروع 1300 ميغاوات.

وحول عملية طرح الأحمال، أكد المسؤولين أنها تأتي للمحافظة على الشبكة العامة، وأن هناك تواصلًا مستمًّرا مع الحكومة لتقديم العون للشركة لاستكمال الخطط الموضوعة، وتمويل المشروعات، موجهين الدعوة للبلديات في أنحاء ليبيا، للتعاون مع الشركة في الحد من الاستهلاك خاصة للجهات العامة، والمشاريع الخاصة للمواطنين خلال هذه الفترة.