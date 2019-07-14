الأرصاد: رياح قوية اليوم على درنة وغدًا بالخمس ومصراتة

حذرت نشرة الصيد البحري من هبوب رياح قوية شمالية غربية، اليوم الأحد، على درنة وغدًا الإثنين على الخمس ومصراتة، بسرعة تتراوح بين 25 و30 عقدة.

وأشارت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع الموج لا يتجاوز مترًا واحدًا على ساحل الخليج وبنغازي، لكنه يصل إلى مترين على باقي الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

ـ الرؤية جيدة والسماء صافية إلى قليلة السحب.

ـ الرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة على ساحل إجدابيا وبنغازي في الصباح الباكر؛ وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية.

ـ الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول غدًا الإثنين إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، بسرعة تتراوح بين 5 و20 عقدة، تصل إلى 30 عقدة ظهر غد على الخمس و مصراتة.

ـ ارتفاع الموج يتـراوح بين 0.50 و1.50 متر، يصل ظهر غدٍ إلى مترين على ساحل الخمس و مصراتة.

ـ البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.