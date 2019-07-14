888 سيارة قادمة من أوروبا تصل إلى ميناء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 03:45 مساء
سفينة نقل السيارات لحظة وصولها ميناء بنغازي. (إدارة الميناء)

أعلنت إدارة ميناء بنغازي وصول سفينة نقل السيارات (قراند قابون)، الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، إلى رصيف الميناء اليوم الأحد، وعلى متنها 888 سيارة قادمة من أوروبا.

وأشار الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، إلى دخول سفينة نقل الحاويات (فيونا) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية إلى رصيف الميناء، الجمعة.

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ونوه إلى أن السفينة تحمل 272 حاوية عادية ومبردة تحتوي على، زيت طعام ودجاج مجمد ومواد غذائية متنوعة ومستلزمات ومعدات صناعية مختلفة. ولفت إلى دخول سفينة نقل السيارات (سينقل أيقل)، الوكيل الملاحي شركة نسيم البحار للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 225 سيارة قادمة من أوروبا.

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