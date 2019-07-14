المواطن الأمين.. فتحي سلم قطعة أثرية نادرة لجهاز الشرطة السياحية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 03:25 مساء
القنديل الأثري عقب تسلمه إلى جهاز الشرطة السياحية. (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، إن جهاز الشرطة السياحية تسلم قطعة أثرية من أحد المواطنين.

وحسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فإن القطعة الأثرية هي فانوس (قنديل) أثري يرجع لأحد الكهنة المسيحيين في القرن الرابع الميلادي.

ووجد المواطن فتحي جمعة أرحيم القطعة الأثرية خارج الحرم الأثري بمنطقة قرزة، وسلمها لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بحضور رئيس الجهاز، ورئيس قسم التحري وجمع الاستدلالات، وأحد الباحثين من مصلحة الآثار.

وثمّنت وزارة الداخلية العمل الذي قام به المواطن فتحي، وأشادت بحرصه ومحافظته على الموروث الثقافي والتاريخي للدولة.

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