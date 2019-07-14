إيرادات ليبيا من الضرائب والجمارك عند مستواها في العام 2000

كشف تحليل بيانات النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات الفعلية غير النفطية للميزانية العامة بلغت 2.43 مليار دينار العام الماضي، توزعت إلى إيرادات من الضرائب بواقع مليار و63 مليون دينار، وإيرادات من الرسوم الجمركية بحوالي 449 مليون دينار، بالإضافة إلى نحو 922 مليون دينار إيرادات أخرى لم توضحها النشرة.

لكن بمقارنة بيانات وأرقام النشرة، يتضح أن تلك الإيرادات ظلت عند مستواها تقريبًا الذي كانت عليه قبل 18 عامًا، عندما بلغت 2.45 مليار دينار في العام 2000.

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ومع أن الإيرادات غير النفطية سجلت طفرة في العام 2008، حين بلغت 8.32 مليار دينار بزيادة تصل إلى 76.2% عما كانت عليه في العام السابق (4.72 مليار دينار)، إلا أنها ظلت في تناقص مستمر بنسبة 22.7% في العام التالي، وبنسبة 10% في العام 2010، ثم بنسبة 83% في العام 2011 لتهبط إلى أقل من مليار دينار.

وفي العام 2012 قفزت الإيرادات غير النفطية إلى ثلاثة مليارات و199 مليونًا، لكنها تراجعت في العام التالي إلى 2.98 مليار دينار، ثم إلى حوالي 1.56 مليار دينار في العام 2014، لتشهد هذه الإيرادات تذبذبًا وصل في العام الماضي إلى مليارين و435 مليون دينار، وهو ما يقارب مستواها في العام 2000 أي قبل 18 عامًا.