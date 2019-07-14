إعادة افتتاح المركز الصحي رقم 3 في سرت

المركز الصحى رقم 3 في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

احتفلت بلدية سرت، اليوم الأحد، بإعادة افتتاح المركز الصحى رقم 3 بعد إتمام مراحل الصيانة العامة التي قامت بها البلدية، وشملت مرافق المركز كاملة.

وقص عميد بلدية سرت، مختار المعداني، شريط الافتتاح لهذا المرفق الصحي الذي يقدم خدماته الطبية والصحية لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة لها، ، حسب مدير الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل.

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وقدم عدد من الأطباء ملاحظات إلى عميد بلدية سرت خلال تجوله بالعيادات الطبية، تتعلق ببعض الاحتياجات والمستلزمات الطبية وبعض الأمور الفنية. وأكد المعداني ضرورة أن يعمل المركز الصحي طيلة الفترتين، من أجل تقديم الخدمة الصحية لأهالي المدينة المترددين عليه.

