السوق الرسمية: تراجع الدولار والعملات الخليجية مع صعود الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 01:37 مساء

تراجعت العملة الأميركية أمام الدينار الليبي، ليسجل الدولار اليوم الأحد، متوسط سعر 1.3957 دينار، مقابل 1.3996 دينار الخميس الماضي، ويشهد الدولار الأميركي انخفاضًا منذ نهاية الأسبوع الماضي

بينما زادت العملة الأوروبية، ليصل اليورو إلى 1.5731 دينار، مقابل 1.573 دينار، وكذلك صعد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 1.7546 دينار، مقابل 1.7487 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

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وتشهد العملة اليابانية استقرارًا ملحوظًا منذ الأسبوع الماضي، إذ سجل متوسط سعر صرف الين 1.29 دينار، في حين انخفض اليوان الصيني إلى 0.2028 دينار، مقابل 0.2033 دينار، خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، تراجع سعر الريال السعودي أمام الدينار إلى 0.3721 دينار اليوم الأحد، مقابل 0.3722 دينار الخميس الماضي، وكذلك متوسط سعر الدرهم الإماراتي عند 0.38 دينار، مقابل 0.3801 دينار.

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