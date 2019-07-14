إجمالي الودائع بالمصارف الليبية يتراجع 5.11% خلال عام إلى 91.52 مليار دينار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 12:55 مساء

أظهر تحليل بيانات النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي تراجع إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية بنسبة  5.11% وبقيمة  4.93 مليار دينار خلال عام، إذ سجل إجمالي الودائع 91.52 مليار دينار بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 96.45 مليار دينار في الربع نفسه من العام 2018.

وتشير بيانات النشرة إلى أن الاحتياطي الإلزامي المطلوب لهذه الودائع يصل إلى 18.3 مليار دينار، وأن الفائض عن الاحتياطي النقدي يبلغ 58.3 مليار دينار، في حين تصل الودائع المصرفية لدى مصرف ليبيا المركزي 76.61 مليار دينار (شاملة شهادات إيداع المصارف التجارية منذ مايو 2008).

ويتوزع إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية إلى ودائع للقطاع الخاص بقيمة 51.66 مليار دينار بنهاية مارس 2019، وذلك بانخفاض نسبته 10 % وبقيمة 5.84 مليار دينار مقارنة بالإجمالي البالغ 57.5 مليار دينار في نهاية مارس 2018.

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في حين زادت قيمة ودائع  القطاع العام بين إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية بنسبة  1.6% وبقيمة 480 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى نحو 29.4 مليار دينار، مقابل  28.92 مليار دينار بنهاية مارس 2018. وذلك بالإضافة إلى ودائع حكومية بنحو 10.45 مليار دينار مقابل 10.02 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

أما بالنسبة لتوزيع الودائج حسب أنواعها، فقد أظهرت أرقام النشرة الاقتصادية أن نحو 86.5% منها عبارة عن ودائع تحت الطلب بلغت قيمتها 79.21 مليار دينار، إلا أنها انخفضت فعليا بنسبة  6.2% وبقيمة 5.31 مليار دينار عند مقارنتها بما كانت عليه في الربع الأول من العام الماضي حين بلغت  84.52 مليار دينار. 

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