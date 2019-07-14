ضبط متهم في جريمة قتل وآخر بسرقة أسلاك كهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 12:13 مساء
السوداني المتهم بالقتل عقب ضبطه. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، القبض على شخصين أحدهما متهم بالقتل، والآخر بسرقة أسلاك كهربائية.

وأوضحت الوزارة، في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن مكتب الدعم المركزي العزيزية ضبط شخصًا سوداني الجنسية متهم في قضية قتل أحد مواطنيه.

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اتخذت الإجراءات القانونية وأحيل إلى مركز شرطة النجيلة الغربية، حسب الوزارة.  كما تمكن المكتب من القبض على شخص ليبي الجنسية يقوم بسرقة الأسلاك الكهربائية، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.
 

الليبي المتهم بسرقة الأسلاك الكهربائية (وزارة الداخلية)
أسلاك كهربائية جرى ضبطها مع الليبي (وزارة الداخلية)
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