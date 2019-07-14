الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم وتغير مفاجئ غدًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 11:24 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة اليوم على مناطق شمال غرب البلاد.

وأشارت النشرة الصادرة عن المركز إلى انخفاض ملحوظ ومتوقع غدًا على المناطق الممتدة من رأس إجدير حتى طرابلس.

ويشمل الانخفاض باقي المناطق فى فترة المساء، ويستمر الاعتدال إلى نهاية الأسبوع، بينما ترتفع الحرارة غدًا على مناطق الشمال الشرقي، ويبقى الوسط والجنوب كما هو عليه، حسب النشرة.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، والرياح جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على المناطق الساحلية معتدلة السرعة، بينما تكون جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة غدًا أحيانًا، مثيرة للأتربة والغبار مع هبوط فى الرؤية على بعض هذه المناطق. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و42 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 42 و48 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا على المناطق الممتدة من رأس إجدير حتى طرابلس، ويشمل الانخفاض باقى المناطق في المساء وتستمر الحرارة معتدلة حتى نهاية الأسبوع.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، واحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على أجدابيا وبنغازي، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون غدًا جنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول يوم الثلاثاء إلى غربية فشمالية غربية معتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 35 و41 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا غدًا على أغلب المناطق وتنخفض يوم الثلاثاء، بينما تبقى معتدلة نسبيًا على أقصى الساحل الشرقي.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا الإثنين إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و48 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و45 درجة مئوية.

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