شركة الكهرباء تعلن تشغيل الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 08:19 صباحا
محطة أوباري الغازية. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري الغازية الخدمة، وتشغيلها بالنفط الخام.

ونوهت في بيان، صادر عن مجلس إدارة الشركة السبت، باستمرار عمل المحطة على الشبكة دون توقف نتيجة لتوافر الوقود بالمحطة، حسب الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولفتت إلى أن حمولتها وصلت إلى 123ميغاوات، ويجري الآن استكمال الاختبارات التشغيلية بالنفط الخام على الوحدة الغازية الثالثة لتضيف أكثر من 250 ميغاوات على الشبكة الكهربائية. وتوقعت أن تؤدي الخطوة الأخيرة إلى «استقرار تزويدات الجنوب بالطاقة الكهربائية وإعانة الشبكة الكهربائية بشكل عام».

اقرأ أيضا: مؤسسة النفط: محطة كهرباء أوباري تجري حاليًا تجارب تشغيل باستخدام النفط الخام

كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أن محطة كهرباء أوباري تجري حاليًا تجارب التشغيل باستخدام النفط الخام، الذي بدأ تزويدها به منذ يوم 14 يونيو الماضي، تلبية للكميات التي طلبتها الشركة العامة للكهرباء، مضيفةً أن هذا الأمر «سيحقق فوائد بيئية واقتصادية كبيرة».

وصادقت المؤسسة الثلاثاء الماضي على الخطط التي وضعتها شركة «زلاف ليبيا» لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز لتسريع عمليات الاستكشاف في حقل «العطشان»، وذلك بهدف تزويد محطة أوباري بالغاز الطبيعي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصاد الأسبوع من «بوابة الوسط» (6 - 13 يوليو 2019)
ليبيا
أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي محمد الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
بالفيديو: اللحظات الأولى لتفجير مقبرة الهواري في بنغازي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل المكملات الغذائية.. كذبة؟