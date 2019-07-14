شركة الكهرباء تعلن تشغيل الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري

محطة أوباري الغازية. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري الغازية الخدمة، وتشغيلها بالنفط الخام.

ونوهت في بيان، صادر عن مجلس إدارة الشركة السبت، باستمرار عمل المحطة على الشبكة دون توقف نتيجة لتوافر الوقود بالمحطة، حسب الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولفتت إلى أن حمولتها وصلت إلى 123ميغاوات، ويجري الآن استكمال الاختبارات التشغيلية بالنفط الخام على الوحدة الغازية الثالثة لتضيف أكثر من 250 ميغاوات على الشبكة الكهربائية. وتوقعت أن تؤدي الخطوة الأخيرة إلى «استقرار تزويدات الجنوب بالطاقة الكهربائية وإعانة الشبكة الكهربائية بشكل عام».

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كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أن محطة كهرباء أوباري تجري حاليًا تجارب التشغيل باستخدام النفط الخام، الذي بدأ تزويدها به منذ يوم 14 يونيو الماضي، تلبية للكميات التي طلبتها الشركة العامة للكهرباء، مضيفةً أن هذا الأمر «سيحقق فوائد بيئية واقتصادية كبيرة».

وصادقت المؤسسة الثلاثاء الماضي على الخطط التي وضعتها شركة «زلاف ليبيا» لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز لتسريع عمليات الاستكشاف في حقل «العطشان»، وذلك بهدف تزويد محطة أوباري بالغاز الطبيعي.