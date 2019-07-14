توقيف أكثر من 30 مهاجرًا غير شرعي جنوب غرب طبرق

صورة للمهاجرين غير الشرعيين المقبوض عليهم بطبرق. (الإنترنت)

قال مصدر مطلع في مكتب الهجرة غير الشرعية طبرق، أن قوات تابعة الكتيبة 106 التابعة لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية والمتمركزة في مدينة طبرق ألقت القبض على عدد من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المصرية بالقرب من منطقتي العزيات والمخيلي جنوب غرب مدينة طبرق بحوالى (160 كلم).

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط»، أن «المهربين كانوا يستقلون سيارتين نوع تويوتا دفع رباعي وابتعدوا عن البوابات من خلال عبورهم عبر طرق ترابية قبل أن تضبطهم قوات من الكتيبة 106».

ضبط 60 مهاجرًا غير شرعي جنوب طبرق

وأضاف المصدر أن «المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المصرية ويفوق 30 مهاجرًا غير شرعي وتم توقيف قادة السيارتين ومصادرتها وإحالتهم للنيابة العامة».

ونشطت عمليات تهريب البشر بمنطقة البطنان وواحة الجغبوب بعد عام 2018، بعد استقرار الوضع الأمني في كافة المناطق الشرقية.

