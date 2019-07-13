مستشفى الحوادث أبو سليم يحتفل باليوم العالمي للتمريض

وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر خلال احتفال مستشفى الحوادث أبو سليم باليوم العالمي للتمريض, 13 يوليو 2019 (وزارة الصحة)

أقام مستشفى الحوادث أبو سليم، اليوم السبت، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض بحضور وزير الصحة الدكتور أحميد بن عمر ومدير عام مستشفى أبو سليم دكتورة عائشة الحباشي، ورئيس قسم التمريض بوزارة الصحة ورئيس النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة بالإضافة الى مدير إدارة الشؤون الطبية ورئيس قسم التمريض بالمستشفى.

وألقيت خلال الاحتفالية العديد من الكلمات التي تركزت على أهمية التمريض وماله من دور في المجتمع كونه الركيزة الاولى في العلاج، بحسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق اليوم.

وشدد بن عمر على أن التمريض من الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية، مشددا على أن أغلب مستشفيات العاصمة تعاني من نقص شديد في الكوادر التمريضية، مما أدى إلى نقص السعة السريرية في المستشفيات، «من أوليات وزارة الصحة دعم الأطقم التمريضية من أجل رفع الكفاءة والزيادة العددية».

وتابع أن وزارة الصحة تخطط لإنشاء معاهد صحية من أجل تخريج دفعات جديدة وزيادة كفاءتها في كافة ربوع ليبيا.

فيما تم تكريم عدد من الممرضات والكوادر الإدارية بالمستشفى في ختام الحفل.