«رأس لانوف» تعلن عودة الكهرباء للمدينة السكنية والمجمع الصناعي خلال ساعتين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يوليو 2019, 09:05 مساء

أعلنت شركة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز عودة التيار الكهربائي للمدينة السكنية والمجمع الصناعي، خلال ساعتين، عن طريق وحدات المرافق والاستغناء عن الشبكة العامة «ما لم يحدث طارئ فني يستوجب غير ذلك».

وأوضحت الشركة في بيان أن انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة السكنية اليوم، جاء بسبب عمليات إعادة تشغيل وحدات المرافق والبدء في متابعة الوثوقية التشغيلية للمعدات، والتأكد من جهازيتها والاستعداد لتزويد المرافق اللازمة للوحدات اللاحقة وأولها إعادة تشغيل مصنع البولي إثيلين.

وكشفت عن الانتهاء من تنفيذ كافة الخطوات التشغيلية اللازمة وصولاً إلى تشغيل التوربينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي سليمان الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
بالفيديو: اللحظات الأولى لتفجير مقبرة الهواري في بنغازي
ليبيا
تعرف على النظام الجديد للتأهل إلى مونديال 2022 الذي اعتمده «الكاف»
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: منافس لـ«تيسلا» الكهربائية بـ40 ألف دولار