إنقاذ 53 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل صبراتة

مهاجرون جرى إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا. (مكتب الإعلام والثقافة البحرية- أرشيفية)

أعلنت القوات البحرية الليبية، السبت، إنقاذ 53 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي في البحر المتوسط على بعد حوالي 40 ميلاً شمال صبراتة غرب ليبيا.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته على «فيسبوك» أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق «تليل» التابع لدورية مصفاة الزاوية بقطاع حرس السواحل الغربي يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من بينهم 10 نساء وطفل واحد.

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وأضاف مكتب الإعلام أن المهاجرين غير الشرعيين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة ضمت «11 كاميرونيًا وثلاث سيدات، ونيجيريًا، وخمسة سنغاليين، ورجلاً من النيجر، وعشرة رجال وامرأة وطفل من ساحل العاج، و14 رجلاً وامرأة من غينيا كوناكري، وثلاث نساء ماليين، وامرأة من توجو، وامرأة من أفريقيا الوسطى».

وأكد مكتب الإعلام تسليم المهاجرين إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالزاوية بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم فور وصولهم إلى نقطة إنزال حرس السواحل بميناء مصفاة الزاوية.