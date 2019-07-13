حمودة سيالة: لم نشارك في «اجتماع القاهرة» ولم توجه لنا دعوة رسمية

الناطق باسم أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس النائب حمودة سيالة (أرشيفية : الإنترنت)

قال الناطق باسم أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس»، النائب حمودة سيالة، إن الموجودين منهم في القاهرة حاليًا، «لا يمثلون إلا أنفسهم»، مؤكدًا أن عددهم «لا يتجاوز ثلاثة».

وأوضح سيالة في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن النواب في طرابلس أكدوا «في جلسة رسمية عدم المشاركة في اجتماع القاهرة، لأنه لم توجه إليهم دعوة رسمية من أية جهة في مصر للمشاركة ولم تتوافر لديهم أجندة الاجتماع».

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وزار وفد من مجلس النواب، اليوم السبت، مقر البرلمان المصري، للمشاركة في أعمال الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.