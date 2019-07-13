حصاد الأسبوع من «بوابة الوسط» (6 - 13 يوليو 2019)

شهدت الساحة الليبية الأسبوع الماضي عديد الأحداث، التي رصدت أوضاع الداخل مع استمرار معارك جنوب طرابلس، وما تخلل ذلك من أحداث يتضمنها حصاد الأسبوع من «بوابة الوسط».

تفجير الهواري

نشرت الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، على موقع «فيسبوك» تسجيلا لـ«اللحظات الأولى للتفجير الغادر في مقبرة الهواري». (للمزيد انقر هنا)

طالب المجلس البلدي سوق الجمعة، الخميس، المجلس الرئاسي بالتدخل لحل أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة في البلدية، محملاً الشركة العامة للكهرباء مسؤولية «استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي». ودافع المجلس في بيان رسمي عن احتجاج أهالي البلدية وغلقهم بعض الطرق الرئيسية احتجاجًا على تفاقم أزمة الكهرباء. (للمزيد انقر هنا)

ذكرت وزارة الجيوش الفرنسية، الأربعاء، أن «الصواريخ الأميركية التي قالت حكومة الوفاق أن قواتها عثرت عليها في قاعدة تابعة لقوات القيادة العامة هي صواريخ عائدة لفرنسا لكنها خارج الخدمة وكان ينبغي تدميرها». (للمزيد انقر هنا)

استهداف مطار معيتيقة

أصيب عدد من مهندسي صيانة الطائرات جراء سقوط قذائف استهدفت مطار معيتيقة الدولي، الأحد، بحسب وزارة المواصلات بحكومة الوفاق. (للمزيد انقر هنا)

أعلن رئيس هيئة السلامة الوطنية زليتن، العقيد علي الفطيسي، الإثنين، أن فرق الهيئة أخمدت 118 حريقًا خلال شهر يونيو الماضي. (للمزيد انقر هنا)

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في أعمال القمة الاستثنائية الثانية عشرة لمؤتمر الاتحاد الأفريقي التي عقدت الأحد في نيامي عاصمة النيجر. وطالب الاتحاد الأفريقي بدعم مبادرته السياسية التي تقدم بها في 16 يونيو الماضي للخروج من الأزمة الراهنة في ليبيا. (للمزيد انقر هنا)

اشتباكات مرزق

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، «كل الأطراف» في مدينة مرزق جنوب غرب البلاد «إلى ضبط النفس» والوقف الفوري للاقتتال بالمدينة، عارضة مساعيها «الحميدة من أجل تسوية أي خلافات عبر الحوار» بين أطراف النزاع هناك. وتشهد بلدة مرزق في الجنوب الليبي اشتباكات وأعمال عنف، منذ أسابيع، خلفت قتلى وجرحى وحرق بعض البيوت. (للمزيد انقر هنا)

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الثلاثاء، آخر إحصائية بعدد الضحايا الذين سقطوا منذ بدء الاشتباكات جنوب طرابلس، والتي بلغت «مع دخول الأزمة شهرها الرابع، 1048 قتيلاً بينهم 106 مدنيين، و5558 جريحًا من بينهم 289 مدنيًا». (للمزيد انقر هنا)

تصريحات المسماري

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة، أحمد المسماري، إن قوات القيادة العامة منتشرة في جميع أنحاء ليبيا وتسيطر على 95 % من أنحاء البلاد. وإن قوات القيادة العامة تنسق مع الجيش المصري والتشادي في تسيير الدوريات المشتركة مع تشاد ومصر على الحدود. (للمزيد انقر هنا)

دعا بابا الفاتيكان، الأحد، إلى إقامة «ممرات إنسانية» لإغاثة المهاجرين، وذلك بعد قصف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، والذي أسقط 53 قتيلاً. (للمزيد انقر هنا)

مساعدات جزائرية

شحنت الحكومة الجزائرية مساعدات إنسانية جديدة على متن طائرة نقل عسكرية ينتظر أن تمنح للسكان الليبيين المتضررين جراء سوء الأحوال الجوية والفيضانات التي ضربت منطقة غات الحدودية جنوب غرب ليبيا مطلع يونيو الماضي. (للمزيد انقر هنا)

برامج دعم من المفوضية الأوروبية

وافقت المفوضية الأوروبية، الأحد، على خمسة برامج جديدة لمعالجة قضايا الهجرة في شمال أفريقيا، بلغ إجمالي قيمتها 61.5 مليون يورو، لتعزيز الإجراءات المستمرة لحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين المستضعفين في شمال أفريقيا وخاصة ليبيا. (للمزيد انقر هنا)

دعت دول «البريكس» التي تضم «البرازيل روسيا الهند والصين وجنوب أفريقيا» الأطراف الليبية إلى «الوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية لتجنب تصاعد العنف»، معربين عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني والأمني في ليبيا، في بيان مشترك عقب اجتماع تشاوري استضافته وزارة الخارجية البرازيلية يومي 4 و 5 يوليو. (للمزيد انقر هنا)

أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، السبت الماضي، تشكيل لجنة «تحقيق مستقل على وجه السرعة» في القصف الجوي الذي تعرض له مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء الأربعاء الماضي، وذلك برئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي وبمشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. (للمزيد انقر هنا)