الكهرباء: مسلحون يشغلون محطة الحرشة بالقوة ما يهدد بخروجها من الخدمة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يوليو 2019, 03:28 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء

ناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات ضرورة التدخل السريع لحماية محطات التحويل، بعد دخول مجموعة مسلحة إلى محطة تحويل الحرشة وإعادة تشغيل جميع خطوطها المفصولة، الأمر الذي «قد يؤدي إلى عطلها وخروجها عن الخدمة بشكل نهائي».

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم السبت، أن تدخل المجموعة المسلحة بإعادة تشغيل المحطة دون الرجوع للمختصين أدى إلى انخفاض في التردد وحدوث إرباك في وحدات الإنتاج، مضيفةً أن ذلك يأتي بعد دخول وحدات التوليد بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة واستقرار الشبكة الكهربائية خلال يوم أمس الجمعة.

وطالبت الشركة الجهات المعنية بسرعة التدخل حتى يتسنى لفنييها تسيير العمل اليومي وإجراء عملية طرح الأحمال بطريقة متساوية على كافة المدن والمناطق.

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