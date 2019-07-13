الجزائر تدين تفجير «مقبرة الهواري» وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | السبت 13 يوليو 2019, 03:07 مساء
عامود دخان يتصاعد من موقع تفجير سيارة مفخخة في مقبرة الهواري بمدينة بنغازي، 11 يوليو 2019، (الإنترنت)

دعت الجزائر جميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس ونبذ العنف بكل أشكاله، في أعقاب إدانتها الاعتداء الذي استهدف الخميس الماضي، جمعًا من المشيعين بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي.

استنكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان «كل الأعمال التي من شأنها ترويع الليبيين وتهديد السلم والأمن في البلد». كما جددت وقوفها وتضامنها مع «الشعب الليبي الشقيق» ودعوتها في ذات الوقت «جميع الأطراف إلى ضبط النفس ونبذ العنف بكل أشكاله».

وشددت الجزائر أن «سلوك سبيل الحوار الشامل السبيل للوصول إلى حلول توافقية مستدامة تضمن وحدة ليبيا وسيادتها».

وكان انفجار سيارة مفخخة داخل مقبرة بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي، الخميس، أوقع أربعة قتلى و28 مصابًا، حسب مصادر طبية محلية، وسط إدانات إقليمية ودولية لتجدد التصعيد الأمني في مناطق أخرى من البلاد.

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