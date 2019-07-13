نائب رئيس البرلمان العربي يبحث مع وفد «النواب» توحيد الصفوف والرؤى

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 13 يوليو 2019, 01:56 مساء
وفد مجلس النواب الليبي في مجلس النواب المصري (الأهرام)

زار وفد من مجلس النواب، اليوم السبت، مقر البرلمان المصري، للمشاركة في أعمال الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.

وقال نائب رئيس البرلمان العربي وعضو اللجنة العربية بالبرلمان المصري سعد الجمال إن اللقاء «جاء للتأكيد على مساندة ودعم البرلمان المصري للممثل الشرعي للشعب الليبي».

وأوضح الجمال، في اتصال خاص مع «بوابة الوسط»، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المصرية «لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي»، مضيفًا أنه جرت مناقشة كيفية توحيد الصفوف والرؤى داخل مجلس النواب «خاصة بعد وجود خلافات الفترة الأخيرة».

وتابع: «ناقشنا إنهاء الخلافات للوصول إلى حل يوحد البرلمان، ما من شأنه توحيد الشعب للحفاظ على وحدة وسلامة البلاد، وأن أعضاء مجلس النواب الخمس وسبعين سيكون لهم لقاءات مع أجهزة أخرى بمصر خلال فترة تواجدهم بالبلاد».

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