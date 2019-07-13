مؤسسة النفط: محطة كهرباء أوباري تجري حاليًا تجارب تشغيل باستخدام النفط الخام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يوليو 2019, 12:48 مساء
محطة كهرباء أوباري (صفحة المحطة على فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن محطة كهرباء أوباري تجري حاليًا تجارب التشغيل باستخدام النفط الخام، الذي بدأ تزويدها به منذ يوم 14 يونيو الماضي، تلبية للكميات التي طلبتها الشركة العامة للكهرباء.

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وأكدت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» اليوم السبت، استمرار تزويد المحطة في الفترة المقبلة بالكميات المطلوبة «دون انقطاع». وأوضحت المؤسسة أنها تسعى حاليًا لتنفيذ مشروع جديد لتزويد المحطة مستقبلاً بالغاز، مضيفةً أن هذا الأمر «سيحقق فوائد بيئية واقتصادية كبيرة».

وكان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط صادق الثلاثاء الماضي على الخطط التي وضعتها شركة «زلاف ليبيا» لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز لتسريع عمليات الاستكشاف في حقل «العطشان»، وذلك بهدف تزويد محطة أوباري بالغاز الطبيعي.

وصرح رئيس المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله، في هذا الصدد قائلاً: «إنّ تزويد محطّة أوباري بالغاز الطبيعي عوضًا عن النفط الخام سيزيد من كفاءة المحطّة ويساهم بشكل كبير في الحدّ من الانبعاثات».

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وأضاف: «إن الانتقال إلى استعمال الغاز الطبيعي سيسمح بتوفير ما لا يقل عن 15000 برميل نفط في اليوم، وهذه الكمية يمكن تسويقها دوليًا، ومن شأنها أن تساهم في تعزيز قدرة ليبيا على التصدير وزيادة العائدات الوطنية. ونحن نأمل أن توافق الوزارة على التمويلات اللازمة، حتى نتمكن من المضي قدمًا في هذا المشروع الاستراتيجي في أقرب وقت ممكن».

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