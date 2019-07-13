«أجوكو» تنفذ خطة طوارئ بحقل مسلة النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يوليو 2019, 12:36 مساء
جانب من تنفيذ خطة الطوارئ (حقل مسلة النفطي)

نفذت وحدة الإطفاء والسلامة بحقل مسلة النفطي خطة غير معلنة للإخلاء والطوارئ، جاءت تطبيقًا لتعميم وجهته إدارة شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» لكل مواقعها.

جرى تطبيق الخطة، وفق ما أعلنت إدارة الحقل عبر «فيسبوك»، عند الساعة 08:50 صباح اليوم السبت، باستلام بلاغ تدريبي بوجود حالة طارئة (حريق) بمكتب العمليات، ووجود شخص في حالة إصابة (إغماء).

انطلقت صافرة الإنذار عند استلام البلاغ مباشرة، وعلى الفور توجه جميع المستخدمين إلى نقاط التجمع المتعارف عليها بالموقع، وجرى توجيه سيارتي إطفاء كاملتي التجهيز مع طاقم يتكون من 7 أشخاص للتعامل مع الواقعة.

استغرق زمن حالة الطوارئ 20 دقيقة، وكانت النتائج بشكل عام «جيدة جدًا»، وفق ما أوضحت إدارة الحقل، التي أشارت إلى تسجيل بعض الملاحظات سيتم تفاديها بالخطة القادمة.

جانب من تنفيذ خطة الطوارئ (حقل مسلة النفطي)
جانب من تنفيذ خطة الطوارئ (حقل مسلة النفطي)
جانب من تنفيذ خطة الطوارئ (حقل مسلة النفطي)
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