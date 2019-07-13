حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت (13 يوليو 2019)

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يوم الغد الأحد على مناطق شمال غرب ليبيا، قبل أن تسجل انخفاضًا يوم الإثنين، وتبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب، بينما تبقى معتدلة على مناطق الشمال الشرقي مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط مساء الغد على بعض المناطق، ما يسبب إثارة الأتربة والغبار، تتحول يوم الإثنين إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (30-33مْ) على المناطق الساحلية، وما بين (36-41مْ) على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا يوم الغد على أغلب المناطق ثم تنخفض بشكل ملحوظ يوم الإثنين.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

السماء قليلة السحب على المناطق الساحلية بينما تكون صافية على الدواخل، والراياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الإثنين إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (28-33مْ) على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وما بين (35-41مْ) على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا يوم الإثنين على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (42-47مْ) وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الإثنين.