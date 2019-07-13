انفراجة في أزمة احتجاز الأعلاف الخاصة بالمربين في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 13 يوليو 2019, 01:10 صباحا
مدير عام شركة المطاحن والأعلاف المهندس جمال جويلي، مع عميد بلدية سرت مختار المعداني, 12 يوليو 2019 (بلدية سرت)

تعهد مدير عام شركة المطاحن والأعلاف المهندس جمال جويلي، بوضع حد لمعاناة مربي بلدية سرت بعد احتجاز كميات الأعلاف الخاصة بهم،  نتيجة تغير سعر الأعلاف الصادر من المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء «جويلي»، مع عميد بلدية سرت مختار المعداني وبحضور عضو المجلس البلدي صالح عيادة، بمقر الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف بطرابلس.

وناقش اللقاء، أزمة الأعلاف المحجوزة لدي الشركة منذ فترة طويلة وأسباب تأخيرها، إذ تم الاتفاق على ضرورة مراعاة مربي سرت الذين لم يتحصلوا على الأعلاف المدعومة منذ أكثر من أربع سنوات، بحسب بيان للبلدية.

وشدد «جويلي»، على أن منتجات شركة المطاحن ستكون قريبا في بلدية سرت دون أخذ أي مصاريف للنقل عليها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
بالفيديو: اللحظات الأولى لتفجير مقبرة الهواري في بنغازي
ليبيا
تعرف على النظام الجديد للتأهل إلى مونديال 2022 الذي اعتمده «الكاف»
رياضة عالمية
آخر سيارة «بيتل» تخرج من مصنعها المكسيكي
سيارات
تحطم قمر صناعي إماراتي «عين الصقر 1» بعد فشل إطلاق صاروخ «فيغا»
علوم وتكنولوجيا
محمود جبريل: المبادرة التي قدمناها ليبية وطنية بامتياز وغسان سلامة وافق عليها
ليبيا
«تويتر» يشدد الرقابة على التغريدات المرتبطة بالدين والكراهية
دولى
شركة الكهرباء تعتذر للمواطنين وتطالبهم بترشيد الاستهلاك
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أضرار تبييض الأسنان بالليزر