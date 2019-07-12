الحكومة الموقتة تعلن موعد صرف رواتب شهري يونيو ويوليو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 يوليو 2019, 11:20 مساء

أعلنت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الموقتة عن بدء صرف رواتب شهري يونيو ويوليو لكافة الجهات الممولة من الخزانة التابعة، وذلك اعتباراً من الإثنين المقبل.

وطلبت وزارة المالية في بيان لها، من مراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية بالبلديات، والمراقبين  الماليين ومساعديهم لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة، توفير كشف الحساب المصرفي (أصل ومعتمد من طرف المصرف) محدد المدة اعتبارا من تاريخ 1 مايو حتي 11 يوليو الحالي، كما طلبت التسوية الدفترية والمصرفية وكشفا بالصكوك المعلقة حتي 30 يونيو الماضي.

وطلبت وزارة المالية أيضا تقرير المصروفات والإيرادات حتي 30 يونيو الماضي نسخة ورقية معتمدة للبيانات المدرجة إلكترونيا في النافذة المخصصة لكل مراقب مالي، وكشفا تفصيليا لجميع الحوالات المالية الواردة من ديوان وزارة المالية بطرابلس حتي تاريخ تقديم المستندات لإدارة المتابعة التابعة للحكومة الموقتة، فضلا عن إحضار ما يفيد بتوريد قيمة الحوالات إلى إدارة الخزانة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
بالفيديو: اللحظات الأولى لتفجير مقبرة الهواري في بنغازي
ليبيا
تعرف على النظام الجديد للتأهل إلى مونديال 2022 الذي اعتمده «الكاف»
رياضة عالمية
آخر سيارة «بيتل» تخرج من مصنعها المكسيكي
سيارات
تحطم قمر صناعي إماراتي «عين الصقر 1» بعد فشل إطلاق صاروخ «فيغا»
علوم وتكنولوجيا
محمود جبريل: المبادرة التي قدمناها ليبية وطنية بامتياز وغسان سلامة وافق عليها
ليبيا
«تويتر» يشدد الرقابة على التغريدات المرتبطة بالدين والكراهية
دولى
شركة الكهرباء تعتذر للمواطنين وتطالبهم بترشيد الاستهلاك
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أضرار تبييض الأسنان بالليزر