مصلحة المطارات تشارك في دورة تدريبية بالصين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 يوليو 2019, 10:15 مساء
مصلحة المطارات الليبية، تشارك في دورة تدريبية، بإدارة المشاريع بمدينة بهونان بالصين, 12 يوليو 2019 (مصلحة المطارات)

تشارك مصلحة المطارات الليبية، في دورة تدريبية، انطلقت اليوم الجمعة، بإدارة المشاريع بمدينة بهونان بالصين، وينظمها معهد التدريب المهني للتجارة الخارجية الصيني وتستمر 30 يوماً، بمشاركة ممثلين عن عدة دول ومؤسسات.

ووفق بيان لمصلحة المطارات، فإنها رشحت المهندس منيب الأصيبعي، للمشاركة في الدورة باعتباره أحد الموظفين التابعين لإدارة المشاريع الهندسية.

وسيتخلل الدورة زيارات ميدانية للمركز الاقتصادي والمالي الصيني شنغهاي ومركز التجارة الإلكترونية وعدة مناطق اقتصادية وشركات وطنية صينية، في إطار فهم تطورات إدارة المشاريع وانعكاسها على تنمية اقتصاديات الدولة.

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