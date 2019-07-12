عقيلة صالح يبحث مع الثني الأوضاع الأمنية في بنغازي

اجتماع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح مع رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، في بنغازي، 12 يوليو 2019، (وال البيضاء)

وصل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مساء اليوم الجمعة، إلى بنغازي، حيث التقى رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، وعدد من مسئولي الحكومة، لبحث الأوضاع الأمنية في المدينة.

وناقش المجتمعون، سير مشاريع لجنة إعادة الاستقرار إلى المدينة، إذ أوصى عقيلة بصيانة المعالم التاريخية، ومنها قصر المنار، مع الحفاظ على الشكل التراثي لبنغازي، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

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وتطرق الاجتماع إلى المستجدات في الساحتين المحلية والدولية، وتطورات العمليات العسكرية في طرابلس.

يذكر أن التفجير تم خلال إجراءات دفن الآمر السابق للقوات الخاصة، اللواء خليفة المسماري، ليسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 28 آخرين، من بينهم عدد كبير من قيادات القوات الخاصة، وعلى رأسهم آمرها الحالي اللواء ونيس بوخمادة.