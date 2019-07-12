«أوقاف الموقتة» تدين تفجير «مقبرة الهواري»

عمود دخان يتصاعد من موقع تفجير بمقبرة الهواري في بنغازي، 11 يوليو 2019، (الإنترنت)

أدانت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموقتة، التفجير الذي وقع أمس في مقبرة الهواري بمدينة بنغازي.

وأكدت، اليوم الجمعة، أن منفذي التفجير «لم يراعوا حرمة الأحياء أو الأموات»، منوهة بأنهم يجهلون «شريعة الإسلام التي حثّت على حُرمة أذية أموات المسلمين واحترام قبورهم»، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

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يذكر أن التفجير تم خلال إجراءات دفن الآمر السابق للقوات الخاصة، اللواء خليفة المسماري، ليسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 28 آخرين، من بينهم عدد كبير من قيادات القوات الخاصة، وعلى رأسهم آمرها الحالي اللواء ونيس بوخمادة.