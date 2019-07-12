مجلس الدولة يدين تفجير «مقبرة الهواري»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 يوليو 2019, 04:59 مساء
عامود دخان يتصاعد من موقع تفجير سيارة مفخخة في مقبرة الهواري بمدينة بنغازي، 11 يوليو 2019، (الإنترنت)

أدان المجلس الأعلى للدولة، الجمعة، التفجير الذي استهدف مقبرة الهواري في مدينة بنغازي، أمس الخميس، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وتقدم المجلس، بالتعازي إلى أسر القتلى، مؤكدًا أن من أبرز أسباب نشاط «الإرهاب» هو الانقسام الحاصل نتيجة «حرب العاصمة»، بحسب بيان على صفحة المجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ودعا المجلس، حكومة الوفاق إلى إكمال الخطط والمساعي لتأمين «كافة ربوع البلاد»، مطالبًا الليبيين بالوقوف صفًا واحدًا لـ«استئصال الإرهاب».

وأسفر تفجير سيارة مفخخة بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي، أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري، أمس، عن سقوط أربعة قتلى و28 جريحًا بينهم مدنيون وعدد كبير من قيادات القوات الخاصة، على رأسهم آمرها الحالي اللواء ونيس بوخمادة.

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