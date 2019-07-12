«كهرباء طرابلس»: لدينا عجز 1800 ميغاوات لأسباب خارجة عن إرادة الشركة

محطة كهرباء في ليبيا. (بوابة الوسط)

أعلنت غرفة التحكم الرئيسية - طرابلس التابعة للشركة العامة للكهرباء عن عُجز يُقدر بـ 1800 ميغاوات، قالت إنها فشلت في سده لعدة أسباب خارجة عن إرادة الشركة.

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وأوضحت الغرفة، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» اليوم الجمعة، أن «اندلاع الاشتباكات في جنوب طرابلس ومغادرة كل الشركات الأجنبية التي تقوم بالإشراف على صيانة بعض وحدات التوليد في الرويس والخمس وجنوب طرابلس والزاوية وعدم تمكنها من استكمال المشاريع الجديدة في أوباري والخليج وغرب طرابلس بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة والاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية أدى لتسجيل هذا العجز الكبير».

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وتساءلت الغرفة: «ماذا تستطيع الشركة العامة للكهرباء أن تفعل إزاء هذه الظروف الكبيرة، والتي هي أكبر من الشركة العامة للكهرباء، هذه مسؤولية الدولة الليبية وليس مسؤولية الشركة العامة للكهرباء».

