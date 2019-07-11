شباب يضرمون النيران في شوارع سبها احتجاجًا على انقطاع الكهرباء

شباب يضرمون النيران في شوارع سبها احتجاجًا على انقطاع الكهرباء. (الإنترنت)

أضرم عدد من الشباب في شوارع مدينة سبها، مساء الخميس، احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة الذي امتد قرابة 24 ساعة.

وفي وقت سابق، احتج عدد من أهالي بلدية سوق الجمعة على انقطاع الكهرباء المتكرر في البلدية، وأغلقوا بعض الطرق الرئيسية.

بدوره، طالب المجلس البلدي سوق الجمعة، الخميس، المجلس الرئاسي بالتدخل لحل أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة في البلدية، محملاً الشركة العامة للكهرباء مسؤولية «استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي».

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ودافع المجلس في بيان رسمي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، اليوم الخميس، عن احتجاج الأهالي، قائلاً «نؤيد مطالبهم ونتفهم احتجاجهم السلمي الذي يكلفه القانون ونقدر سلوكهم السلمي الحضاري».

وأضاف «ندعو المجلس الرئاسي للاستجابة لمطالبنا وبدء حملة تصحيحية حقيقية تشمل كل المؤسسات العليا في الدولة وبينها الشركات العامة».

وتتعرض مرافق الكهرباء إلى أعطال وأضرار مستمرة نتيجة الاشتباكات التي تشهدها تخوم العاصمة، طرابلس، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، وقوات حكومة الوفاق الوطني منذ الرابع من أبريل الماضي.