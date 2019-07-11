الحكومة الموقتة تؤكد ضرورة الانتهاء من مشاريع «الداخلية والتعليم» قبل أكتوبر المقبل

أكدت الحكومة الموقتة على ضرورة الانتهاء من مشاريع وزارة الداخلية ووزارة التعليم قبل نهاية شهر أكتوبر 2019.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن رئيس الوزراء عبد الله الثني عبّر عن «استيائه تجاه التدني في مستوى تنفيذ المشاريع المتعاقد على تنفيذها بمختلف الوزارات وقصور إدارات المشروعات، والإدارات الفنية في متابعة هذه المشاريع».

الثني يفتتح الهيئة الوطنية للتعليم التقني ببنغازي ويتابع سير عمل شبكة الصرف الصحي

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن رئيس الحكومة أصدر تعليماته بـ«حصر كافة مختنقات الوزارات من المشاريع المستهدفة حالياً نظرًا لأهميتها، والشروع بتنفيذها والتي من الممكن تنفيذها نهاية شهر أكتوبر القادم».