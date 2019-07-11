«جنائي أجدابيا» يلقي القبض على صاحب تاكسي متهم بسرقة مسنة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 11 يوليو 2019, 09:02 مساء
عناصر شرطة تابعين لمديرية أمن أجدابيا. (الإنترنت)

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي في مدينة أجدابيا من القبض على «صاحب تاكسي» متهم بسرقة مسنة بـ«الإكراه بعد أن استأجرته لتوصيلها إلى منزلها»، وفق ما أعلنته مديرية أمن أجدابيا.

وقالت وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إنه في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 يوليو حضرت إلى قسم البحث الجنائي الحاجة (ع أ م) تبلغ من العمر 65 عامًا، حيث قامت بفتح محضر ضد مجهول قام بسرقتها بالإكراه.

وأضافت أن «المشتكية استأجرت المشكو فيه صاحب تاكسي داخل المدينة لتوصيلها لمنزلها، وذكرت له في طريق توصيلها أنها تبحث عن منزل للإيجار فانتهز المدعو الفرصة وقام بنقلها إلى مكان يبعد عن الطريق الساحلي الشمالي 2 كلم، وعندما شعرت بالخوف قالت له إنها ترغب في الرجوع إلا أنه رفض ذلك وقام بإشهار سلاح أبيض (سكين)، وقام بتهديدها بالقتل وقام بسرقة حقيبتها التي تحمل بها مستندات شخصية ومبلغًا ماليًا حوالي 1200 دينار وهاتف محمول».

وأشارت وحدة الإعلام إلى أنه جرى تكليف وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي بـ«جمع المعلومات والتحري عن هوية الفاعل وتحديد نوع المركبة الآلية، وبعد أقل من 24 ساعة تم ضبط المدعو (م م أ) والبالغ من العمر 19 عامًا، حيث اعترف بما نسب إليه، وتبين أن له سوابق جنائية»، مؤكدة إحالة المتهم إلى النيابة العامة في أجدابيا للاختصاص.

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