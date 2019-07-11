عقيلة صالح يدين تفجير مقبرة الهواري ويطالب الثني وبوشناف بالإشراف المباشر على التحقيقات في الحادث

دخان يتصاعد جراء التفجير الذي وقع بمقبرة الهواري في بنغازي، الخميس 11 يوليو 2019. (الإنترنت)

دان رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح بـ«أشد العبارات الهجوم الإرهابي» الذي وقع ظهر اليوم الخميس، بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي أثناء تشييع جثمان اللواء الراحل خليفة المسماري إلى مثواه الأخير، مطالبًا رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بالإشراف والمتابعة المباشرة للتحقيقات في الحادثة.

وقال المستشار عقيلة صالح في بيان بشأن الحادث: «ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع ظهر اليوم بمقبرة الهواري بمدينة بنغازي أثناء تشييع جثمان الراحل اللواء خليفة المسماري آمر القوات الخاصة السابق، والذي راح ضحيته خمسة شهداء و25 جريحًا».

وأعرب عن استنكاره «هذا العمل الجبان الذي نفذته أيادي الإرهاب المرتجفة المهزومة»، مطالبًا «رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الموقتة ووزير الداخلية بالإشراف والمتابعة المباشرة للتحقيقات في الحادثة للوصول إلى الأيادي الآثمة من الخلايا النائمة من الإرهابيين الذين تحررت منهم المدينة والتي تقف وراء هذا العمل الإرهابي، ومحاسبة جميع المقصرين والمتراخين من الأجهزة الأمنية».

وقدم رئيس مجلس النواب في ختام البيان تعازيه لعائلات ضحايا الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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وفور الحادث كلف القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري باتخاذ الإجراءات «الفورية بالتحقيق مع الأجهزة الأمنية كافة في واقعة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت جنازة الفقيد لواء ركن خليفة المسماري بمقبرة الهواري» ظهر اليوم الخميس، وموافاته بـ«نتائج التحقيق فور الانتهاء منها» وفق نص الخطاب الذي نشره مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك».

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وأسفر انفجار سيارة مفخخة بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري عن سقوط أربعة قتلى و28 جريحًا بينهم مدنيون كانوا يحضرون مراسم الدفن ويقدمون واجب العزاء في الفقيد الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، إلى جانب عدد كبير من قيادات القوات الخاصة وعلى رأسهم آمرها الحالي اللواء ونيس بوخمادة.