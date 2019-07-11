إنقاذ 30 مهاجر غير شرعي شمال صرمان

عملية انقاذ المهاجرين في البحر المتوسط. (مكتب الإعلام والثقافة البحرية)

أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم الخميس، أن إحدى دوريات حرس السواحل تمكنت من انقاذ 30 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب «فايبر» في البحر المتوسط على بعدحوالي 22 ميل شمال بلدة صرمان غرب ليبيا.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته على «فيسبوك» أن عملية الانقاذ نفذها الزورق «تليل» التابع لدورية مصفاة الزاوية بقطاع حرس السواحل الغربي يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن المهاجرين الذين جرى انقاذهم من بينهم 25 مصري و5 سوادنيين.

وأكد مكتب الإعلام تسليم المهاجرين إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالزاوية بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم فور وصولهم إلى نقطة إنزال حرس السواحل بميناء مصفاة الزاوية.