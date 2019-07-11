بالأسماء: 26 جريحًا و3 وفيات بمركز بنغازي الطبي إثر انفجار في مقبرة الهواري

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 11 يوليو 2019, 05:54 مساء

وصل إلى المركز الطبي بمدينة بنغازي 26 جريحًا إصاباتهم متفاوتة و3 وفيات، جراء انفجار إرهابي بسيارة مفخخة استهدف قيادات عسكرية بمراسم تشييع جنازة الآمر السابق لقوات الصاعقة اللواء خليفة المسماري.

وتحصلت «بوابة الوسط» على أسماء الوفيات وهم: «القذافي البشير الكبير، وحسن فرج سليمان العبيدي، ومحمد عبدالفتاح موسى المهشهش»، بالإضافة إلى وصول جثمان مجهول الهوية.

أما أسماء الجرحى الذين جرى إسعافهم إلى مركز بنغازي الطبي فهي على النحو الآتي:

1. أحمد محمود عبدالرحمن، العمر 32 سنة.

2. أيمن علي آدم، العمر 28 سنة.

3. مهند عبدالرازق محمد، العمر 30 سنة.

4. أحمد عبدالله حبريشة، العمر 45 سنة.

5. فرج حمد الدينالي، العمر 59 سنة.

6. حاتم المبروك أحمد، العمر 37 سنة.

7. حامد إبراهيم حامد، العمر 25 سنة.

8. عدنان عطية المنصوري، العمر 42 سنة.

9. عبد الله حامد المشري، العمر 29 سنة.

10. أحمد محمد علي العمامي، العمر 26 سنة.

11. علي خليل المسماري، العمر 40 سنة.

12. سالم السعيطي.

13. علي محمد بن غربية، العمر 60 سنة.

14. عبدالله بلقاسم علي المسماري.

15. خالد موسى الترهوني، العمر 23 سنة.

16. علي فرج عبدالكريم، العمر 40 سنة.

17. أحمد مفتاح السعيطي، العمر  40 سنة.

18. سالم الشريف الكبير، العمر 26 سنة.

19. مهند رقرق العقوري، العمر 28 سنة.

20. فرجاني حامد العريبي، العمر 24 سنة.

21. علي آدم فركاش.

22. فرجاني محمد الفرجاني.

23. مرعي إبراهيم.

24. حلمي فرج عبدالكريم.

25. محمد الكاديكي.

26. خالد بن عيسى.

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