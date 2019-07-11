بالأسماء: 8 جرحى بمستشفى الجلاء إثر انفجار في مقبرة الهواري

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 11 يوليو 2019, 03:37 مساء

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، ثمانية جرحى إصاباتهم متفاوته جراء انفجار إرهابي بسيارة مفخخة استهدف قيادات عسكرية بمراسم تشييع جنازة الآمر السابق لقوات الصاعقة اللواء خليفة المسماري.

وتحصلت «بوابة الوسط» على أسماء المصابين وهم: سعد ناصر سعد ، زكريا أحميدة بشار، يوسف إبراهيم، احميدة رمضان عمر، علاء جبريل بشار، سالم الشريف الكبير، فرج سليمان العبيدي، حاتم عبد الرؤوف الشيباني.

وتسلم مركز بنغازي الطبي ثلاثة وفيات وأكثر من 15 جريحًا بينهم حالات حرجة جدًا، ومن المتوقع أن ترتفع إحصائية الوفيات بمركز بنغازي الطبي.

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