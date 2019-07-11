المجلس الرئاسي يهنئ «الأعلى للقضاء» على اكتمال تشكيله عبر الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 02:11 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، (الإنترنت: أرشيفية)

هنأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المجلس الأعلى للقضاء على اكتمال تشكيله عبر الانتخابات، منوهًا بأن هذه الانتخابات تأتي «على طريق إكمال الاستحقاقات الدستورية، وصولًا إلى دولة مدنية تكرس استقلال السلطة القضائية».

وتمنى، التوفيق للمجلس رئيسًا وأعضاءً، مؤكدًا ثقته في قدرته على القيام بمهامه ومسؤولياته، ووجه الشكر أيضًا لأعضاء المجلس المنتهي ولايته، على خدماته للوطن، مشددًا على دعمه المجلس كي «يؤدي رسالته في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان»، وفق بيان نشره حساب المكتب الإعلامي للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس.

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وأمس، وجهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التهنئة للمجلس الأعلى للقضاء على إتمام الانتخابات، مشيرة إلى أنها «انتخابات شفافة» تعطي «مثالًا للديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة»، و«تعكس استقلالية ومهنية القضاء كمؤسسة رئيسية تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان في ليبيا»، ولفتت إلى أنها «تمثل بارقة أمل للشعب الليبي في فترة الصراع هذه على وجه الخصوص».

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