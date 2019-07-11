وكيل «صحة الوفاق» يبحث تحسين الخدمات في بلديات المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 01:10 مساء
لقاء وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد عيسى، بعمداء بلديات المنطقة الغربية والساحل، 10 يوليو 2019، (صحة الوفاق)

التقى وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد عيسى، عمداء بلديات المنطقة الغربية والساحل، وهي «زلطن والجميل والمنشية والعجيلات»، أمس الأربعاء.

جاء الاجتماع بتكليف من رئيس المجلس الرئاسي بالحكومة، فائز السراج؛ لمناقشة عدة ملفات متعلقة برفع مستوى الخدمات في هذه البلديات، خصوصًا قطاعي الصحة والتعليم، وخدمات البنية التحتية والطرق.

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وشهد الاجتماع، الذي عقد بديوان حكومة الوفاق، الاتفاق على وضع حلول من أجل حل مشكلات هذه البلديات، وفق بيان «صحة الوفاق»، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس.

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