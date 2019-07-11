انتهاء 50% من صيانة مدرسة سرت المركزية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 12:56 مساء
جانب من أعمال صيانة مدرسة سرت المركزية، 11 يوليو 2019، (بلدية سرت)

أعلن المجلس البلدي سرت، اليوم الخميس، انتهاء نحو 50% من أعمال صيانة مدرسة سرت المركزية، التي تنفذها شركة الخليج للمقاولات.

وزار أعضاء المجلس، منصور دلة وعمر السوداني ومحمد الأميل، المدرسة لمتابعة أعمال الصيانة، بتكليف من عميد بلدية سرت، مختار المعداني، وفق بيان بلدية سرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأبدى الأعضاء ارتياحهم من معدل إنجاز الأعمال، التي انطلقت في 15 يونيو الماضي، كما استمعوا إلى ملاحظات الشركة المنفذة للصيانة.

جانب من أعمال صيانة مدرسة سرت المركزية
اعضاء بالمجلس البلدي سرت يتفقدون أعمال صيانة مدرسة سرت المركزية
جانب من أعمال صيانة مدرسة سرت المركزية
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