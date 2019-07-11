خطة لتزويد محطة كهرباء أوباري بالغاز من حقل العطشان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 11:48 صباحا
اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط لبحث خطة شركة زلاف لتزويد محطة كهرباء أوباري بالغاز الطبيعي من حقل العطشان، 9 يوليو 2019، (مؤسسة النفط)

صادق مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على خطة شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، بهدف تسريع عمليات الاستكشاف في حقل العطشان للغاز الطبيعي؛ لتزويد محطة أوباري للطاقة الكهربائية بالغاز، والتي تبعد عن الحقل مسافة 170 كيلومترًا.

وقدم رئيس لجنة إدارة «زلاف»، الدكتور خليفة رجب، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الإدارة المؤسسة في طرابلس، دراسة الجدوى الفنية لمشروع تطوير الحقل، وفق بيان المؤسسة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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يذكر أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله، ناقش في وقت سابق من الشهر الجاري، اقتراح استخدام الغاز في توليد الكهرباء بالمحطة سالفة الذكر.

وقال صنع الله في هذا الصدد، «إنّ تزويد محطّة أوباري بالغاز الطبيعي عوضًا عن النفط الخام سيزيد من كفاءة المحطّة ويساهم بشكل كبير في الحدّ من الانبعاثات، وتوفير نحو 15000 برميل نفط في اليوم، يمكن تسويقها دوليًا، بما يسهم في تعزيز قدرة ليبيا على التصدير، وزيادة العائدات الوطنية».

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