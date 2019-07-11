وليامز تزور المصرف التجاري في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 11:17 صباحا
اجتماع نائبة المبعوث الأممي في ليبيا، ستيفاني وليامز، مع المدير العام للمصرف التجاري الوطني في مدينة البيضاء، الصديق خنفر، 11 يوليو 2019، (المصرف التجاري)

زارت نائبة المبعوث الأممي في ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، المصرف التجاري الوطني في مدينة البيضاء، حيث استقبلها المدير العام للمصرف، الصديق خنفر، وعدد من المسؤولين به.

وشهدت الزيارة عقد اجتماع بين خنفر ووليامز، ناقشا خلاله المشكلات والعراقيل التي تحول دون أداء المصرف لواجباته على أكمل صورة، بحسب بيان على صفحة المصرف بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وبعد الاجتماع، عقد الجانبان مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح أهم النقاط التي تمت مناقشتها، مشيرين إلى أن الاجتماع هو باكورة التعاون بين البعثة الأممية والمصرف، في ظل افتتاح مكتب للبعثة في مدينة بنغازي.

وأمس، زارت وليامز، المصرف المركزي في البيضاء،  ضمن جولتها في المنطقة الشرقية، والتقت محافظه، على الحبري، الذي أكد خلال اجتماعه معها، «ضرورة توحيد المصرف المركزي».

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