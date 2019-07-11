المجلس الرئاسي يحمّل قوات القيادة العامة مسؤولية ما يحدث في مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 10:46 صباحا
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة مرزق جراء الاشتباكات، (ا ف ب: أرشيفية)

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن قلقه لما تشهده مدينة مرزق من «أعمال عدائية وانتهاكات»، محمِّــلًا ما وصفها بـ«القوات التي تزعم سيطرتها على المدينة والجنوب الليبي» مسؤولية ما يحدث في البلدة، من «إثارة الفتنة والنزاعات القبلية».

ودعا المجلس إلى وقف الاشتباكات، وإيجاد طريق للتفاهم، وطالب بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحقيق فيما يحدث بمرزق، ومحاسبة المسؤولين، وفق بيان على حساب حكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس.

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وتشهد بلدة مرزق في الجنوب الليبي اشتباكات وأعمال عنف، منذ أسابيع، خلفت قتلى وجرحى وحرق بعض البيوت، وقد دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء الماضي، «كل الأطراف هناك إلى ضبط النفس»، والوقف الفوري للاقتتال، عارضة المساعدة «من أجل تسوية أي خلافات عبر الحوار» بين أطراف النزاع.

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