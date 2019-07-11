«مكافحة الهجرة»: عناصر الجهاز أمنوا انتقال المهاجرين من تاجوراء إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 09:50 صباحا
مهاجرون في مركز الإيواء في تاجوراء يرفعون لافتات للتنديد بالقصف الذي تعرض له المركز، 6 يوليو 2019، (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس، أن عناصر من الفرع أمنوا وصول المهاجرين الذين انتقلوا الثلاثاء الماضي، من مركز الإيواء بتاجوراء، إلى طرابلس.

وأوضح الجهاز، أنه وفور علمه بمغادرة المهاجرين المركز سيرًا على الأقدام، جهز أفراده حافلات لنقهلم، وتوجهوا إليهم بها، «لكن المهاجرين رفضوا ركوبها، وأصروا على السير»، وقام أفراد الجهاز بـ«تأمين المهاجرين طيلة عشرين كيلومترًا، حتى وصولهم إلى طرابلس»، حسب بيان الجهاز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وأمس أيضًا، أعلن فرع الجهاز في تاجوراء خروج أكثر من 300 مهاجر غير شرعي من المركز إلى الشوارع «دون أن يعترضهم أحد»، قاصدين طرابلس.

وبالتزامن، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بيانًا شكرت فيه وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على «إطلاق مهاجرين من مركز تاجوراء».

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