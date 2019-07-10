رئيس الحكومة الموقتة يحدد قطعة أرض لإقامة المقر الدستوري لمجلس النواب ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 11:16 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني يعقد سلسلة اجتماعات بمقر ديوان بلدية بنغازي، 9 يوليو 2019 (الحكومة الموقتة)

عقد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء، سلسلة اجتماعات بمقر ديوان بلدية بنغازي، بحث خلالها إنشاء المقر الدستوري لمجلس النواب في مدينة بنغازي، وكذلك صيانة مقر محكمة شمال، كما بحث احتياجات المنطقة الغربية.

وناقش الثني رفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ووكيل عام وزارة العدل خالد نجم، ورئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني فوزية بوشعالة،  تخصيص قطعة أرض ليقام عليها المقر الدستوري لمجلس النواب بمدينة بنغازي، ووافق على أحد المقترحات المقدمة من رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني، مؤكدا ضرورة إعداد الوصفات الفنية والتقارير من المصلحة تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس النواب.

وناقش الاجتماع تخصيص قطعة أرض لتقام عليها محكمة شمال بنغازي، ووافق دولة الرئيس على مقترح المصلحة على أن تتم الموافقة من قبل وزارة العدل تمهيدا للبدء في تنفيذها.

من جهة أخرى، استقبل الثني، وكيل عام وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية البهلول الصيد، بحضور أعيان ووجهاء بلدية ترهونة ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس.

وبحث الوفد مع الثني مجريات الأحداث السابقة في غريان والمنطقة الغربية، وأوضح الوفد كافة الاحتياجات لبلدية ترهونة في مجالات التعليم والصحة والمواصلات والنقل والكهرباء والمياه.

كما تم الاتفاق على تحديد مندوب عن بلدية ترهونة لدى رئاسة الوزراء لمتابعة كافة الإجراءات.

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