هيئة السلامة الوطنية تتسلم 20 سيارة إطفاء من الحكومة الموقتة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 10 يوليو 2019, 09:20 مساء
جانب من مراسم تسليم سيارات الإطفاء لهيئة السلامة الوطنية في بنغازي (الإنترنت)

تسلمت هيئة السلامة الوطنية، 20 سيارة إطفاء كانت تحت الصيانة من الحكومة الموقتة بمدينة بنغازي. 

وقال رئيس هيئة السلامة الوطنية عميد عبدالعزيز أحمد العرفي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن رئيس الحكومة عبدالله الثني سلم رسميًا 20 سيارة إطفاء، بعدما أصدر تعليمات بصيانتها لتدخل الخدمة في مختلف فروع هيئة السلامة الوطنية بوزارة الداخلية التابعة لحكومته. 

وأوضح العرفي، أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الفترة الماضية لإدخال سيارات المطافئ إلى الصيانة بسبب نقص قطع الغيار وخروجها عن الخدمة، خاصة أن هذه السيارات حديثة، وتحتاج للصيانة فقط لتعود للخدمة، خصوصًا أن بعض الفروع تعاني نقصًا في السيارات، وسط الكم الهائل لانتشار الحرائق الفترة الماضية لاسيما في الغابات في فصلي الصيف والخريف.

وأضاف العرفي، أن الحكومة الموقتة أكدت توفير كافة الإمكانيات لهيئة السلامة الوطنية لضمان سير عملها بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن السيارات التي تم تسليمها اليوم تمثل دفعة أولى فقط وستليها دفعات أخرى للهيئة، لما لها من أهمية بالغة في حماية المواطنين.

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