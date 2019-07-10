مجهولون يضرمون النار بمقر إدارة الخدمات الصحية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 10 يوليو 2019, 09:13 مساء
مقر إدارة الخدمات الصحية بمدينة بني وليد. (الإنترنت)

أضرم مجهولون، اليوم الأربعاء، النار في مقر إدارة الخدمات الصحية بمدينة بني وليد، بحسب ما أفاد مدير المكتب الإعلامي بالإدارة محمد أبوالنيران «بوابة الوسط».

وقال مدير المكتب الاعلامي بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن بعض محتويات المكاتب في المقر تعرضت للإتلاف جراء اشتعال النيران، نافيا وقوع أي خسائر بشرية.

وأوضح أبوالنيران أن المنظومة الخاصة بالموظفين في مقر إدارة الخدمات الصحية «لم تتعرض لأي أذى»، منوها إلى أن «الخسائر مادية فقط».

وذكر مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد أن التحقيقات في الحادث «لازالت مستمرة لمعرفة أسباب الحريق»، لافتا إلى أن «التحقيقات المبدئية تشير إلى اندلاع الحريق بفعل فاعل».

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