انقطاع الكهرباء ببعض مناطق بنغازي بسبب تعطل إحدى الدوائر

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 10 يوليو 2019, 08:57 مساء
إظلام تام. (أرشيفية)

أعلنت غرفة التحكم 30 التابعة لشركة الكهرباء العامة في بنغازي، عن وقوع أعطال في إحدى الدوائر تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء المدينة. 

وقالت غرفة التحكم 30، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن عطلا حدث مساء أمس الثلاثاء في دائرة القوارشة -الجامعة، المغذية لمناطق بوصنيب الرحبة قاريونس فينيسيا، وتم العمل على إصلاحه من قبل صيانة الخطوط الهوائية بنغازي، وبعد التوصيل حدث عطل آخر بالدائرة. 

وأوضحت الغرفة، أن فرق صيانة الخطوط باشرت منذ صباح اليوم بالكشف وإصلاح الدائرة، رغم ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

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